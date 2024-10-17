«Запретили выходить на лед»: Евгения Медведева рассказала о проблемах со здоровьем

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что врачи запретили ей выходить на лед. Об этом она призналась в своем шоу «БеС Комментариев».

Евгения Медведева призналась, что ко дню рождения в ноябре готовит большое ледовое шоу. Однако пока она даже не может приступить к репетициям. Все из-за того, что врачи запретили ей выходить на лед из-за проблем с сердцем.

«Мне врачи запретили выходить на лед. Потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве. Я не буду говорить, я относила холтер. Мне сказали, что надо ложиться под наркоз. Я ужасно чувствую экстрасистолы, это очень сильно мешает. Огромное количество таблеток приходится пить, я сейчас лечусь», — рассказала она.

Медведева рассказала, что шоу все же состоится. Фигуристка планирует в ближайшее время долечиться и приступить к тренировкам.

Ранее мы писали о том, что Евгения Медведева рассказала о не вышедшем интервью с Инстасамкой.