«Запретили мне беременеть»: Мария Миногарова из-за страшного диагноза отказалась от материнства

Модель и телеведущая Мария Миногарова призналась, что ей пришлось пережить тяжелую операцию, после которой она столкнулась с еще большими проблемами со здоровьем. В том числе врачи запретили ей беременеть ближайшие пять лет.

33-летняя артистка в новом интервью рассказала, что у нее была операция по удалению щитовидной железы. Это произошло еще два года назад, но Мария до сих пор сталкивается с последствиями. По ее словам, у нее полностью изменился обмен веществ. Теперь Миногаровой приходится прилагать много усилий, чтобы поддерживать форму, так как она стала быстро набирать лишние килограммы.

«Как оказалось, довольно сложно подобрать правильную гормональную терапию, но я работаю над этим каждый день», - призналась модель.

Также Миногарова рассказала, что после операции врачи запретили ей беременеть. По крайней мере, в течение пяти лет. Это расстраивает телеведущую, так как пока она не видит плюсов становиться мамой в 40 лет, но при этом и сейчас в 33 года она не готова к ребенку.

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