У Ольги Бузовой температура 38.5

У Телеведущей и скандальной поп-дивы Ольги Бузовой начинается болезнь. Какая именно, правда, не сообщается. Со смелым предположением выступил телеграм-канал Светская Хроника.

Вечером в четверг в ленте новостей появился фрагмент нового клипа постоянно меняющей свои амплуа девушки.

На этот раз полуобнаженная Бузова выставляет на показ свое тело, позируя в черной кожаной комбинации с переливающимися стразами.

На первый взгляд - ничего не обычного. Однако, если внимательно прислушаться, можно обратить внимание, что текст песни, исполненный голосом Оли, звучит на английском языке.

"Двигай телом для меня, у меня температура. Я хочу пить", - так можно перевести слова песни.

У красотки температура 38.5, но жарко не ей одной. Перед такой горячей красоткой никто не устоит, - комментирует отрезок видео редактор телеграм-канала.