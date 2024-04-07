Запретила экс-супруга: Стоянов объяснил, почему не общался с отрекшимися от него сыновьями

Актер Юрий Стоянов рассказал, почему отказался общаться с отрекшимися от него сыновьями. По словам народного артиста России, таким образом он исполнил желание бывшей жены.

Стоянов дал интервью блогеру Надежде Стрелец. Во время беседы она поинтересовалась, кто и почему запретил актеру видеться с сыновьями от первого брака. Сейчас наследникам звезды «Городка» 42 года и 45 лет.

Юрий ответил, что не общался с детьми по просьбе бывшей супруги. Чуть позже сыновья и сами отреклись от звездного отца, взяв фамилию и отчество другого.

«Замечательный человек их воспитал, вырастил, выкормил и на ноги поставил. Но это не я», — заявил Стоянов.

Сейчас экс-супруга актера живет во Франции с новым мужем. Их общие дети остались проживать в Москве.

Ранее сообщалось, что Стоянов послал Никиту Михалкова после предложения о съемках. Режиссер позвонил актеру 1 апреля, что вызвало неоднозначную реакцию.