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Опубликовано 07 апреля 2024, 20:05
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Запретила экс-супруга: Стоянов объяснил, почему не общался с отрекшимися от него сыновьями

Стоянов признался, что не принимал участие в жизни сыновей по желанию экс-супруги.
Запретила экс-супруга: Стоянов объяснил, почему не общался с отрекшимися от него сыновьями

© Starface.ru

Актер Юрий Стоянов рассказал, почему отказался общаться с отрекшимися от него сыновьями. По словам народного артиста России, таким образом он исполнил желание бывшей жены.

Стоянов дал интервью блогеру Надежде Стрелец. Во время беседы она поинтересовалась, кто и почему запретил актеру видеться с сыновьями от первого брака. Сейчас наследникам звезды «Городка» 42 года и 45 лет.

Юрий ответил, что не общался с детьми по просьбе бывшей супруги. Чуть позже сыновья и сами отреклись от звездного отца, взяв фамилию и отчество другого.

«Замечательный человек их воспитал, вырастил, выкормил и на ноги поставил. Но это не я», — заявил Стоянов.

Сейчас экс-супруга актера живет во Франции с новым мужем. Их общие дети остались проживать в Москве.

Ранее сообщалось, что Стоянов послал Никиту Михалкова после предложения о съемках. Режиссер позвонил актеру 1 апреля, что вызвало неоднозначную реакцию.

Источник фото:Starface.ru
Источник:YouTube-канал Надежда Стрелец
Автор:Артем Хохлов
Теги:
актер
семья