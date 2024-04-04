Не поверил в звонок известного режиссера: Стоянов послал Михалкова перед съемками фильма «12»

Актер Юрий Стоянов снялся в фильме режиссера Никиты Михалкова «12». Однако совместной работе двух звезд предшествовал один инцидент — звезда «Городка» послал создателя ленты, передает «Царьград».

Михалков позвонил Стоянову с предложением 1 апреля. Он хотел, чтобы актер исполнил роль присяжного. Юрий тогда подумал, что это первоапрельская шутка и послал именитого режиссера. К тому времени Стоянова уже успел кто-то разыграть.

Через некоторое время Михалков снова позвонил Юрию. В этот раз актер решил удостовериться, что ему звонит именно режиссер, и попросил его спеть «Я иду, шагаю по Москве».

Михалкова никак не смутила эта просьба, и он напел несколько строчек. Только после этого Стоянов поверил в то, что ему звонит режиссер, и согласился сняться у него в фильме.

Ранее актер сообщил, что не может уничтожить первые выпуски «Городка». Он заявил, что смотреть их никому не надо.