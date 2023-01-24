Запретила детям изучать русский: уехавшая в Израиль Алла Пугачева отказалась от родного языка

Осенью 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри переехала в Израиль. Она забрала документы ребят из московской школы, выставила замок в Грязи на продажу и дала понять, что возвращаться в Россию не собирается. Сейчас певица вместе с мужем активно обживаются в другой стране. Примадонна уже подыскивает постоянное комфортное жилье, а ее сын с дочерью привыкают к новому учебному заведению.

С начала учебного года Лиза и Гарри посещают гимназию «Эрудит». В ней ведется обучение на разных языках, в том числе на русском. Это обуславливается тем, что именно эту школу предпочитают выбирать многие артисты-эмигранты для своих детей. Но несмотря на это, Пугачева решила, что ее сыну и дочери в гимназии не нужен родной язык. Она выбрала, чтобы они учились на иврите и при этом изучали другие языки, кроме русского. От него Примадонна решительно отказалась по непонятной причине.

Напомним, что ранее на протяжении продолжительного времени обсуждалась судьба знаменитого замка Аллы Борисовны. Он сначала продавался за баснословные деньги, затем появлялась информация, что его купили, и после этого все сразу опровергалось. На данный момент говорят, что особняк больше не принадлежит Пугачевой. Якобы она переписала его на другого человека. И недавно во время нового интервью Примадонна подтвердила эту информацию и рассказала, что думает по поводу конфискации недвижимости у эмигрантов.