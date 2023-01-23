Алла Пугачева сорвалась и перешла на крик после вопроса о конфискации ее недвижимости в России

Певица Алла Пугачева дала интервью за границей, в котором прокомментировала инициативу отнять имущество уехавших из России артистов. По мнению Примадонны, «это будет пробитием дна».

Пугачева эмоционально встретила вопрос журналистов и перешла на крик. Она отметила, что сейчас эта тема «горячая» и обсуждаемая.

Бывшая жена певца Филиппа Киркорова считает, что такие инициативы исходят от людей второго плана.

При этом Пугачева утверждает – ей бояться нечего. Никакой недвижимости у нее в России нет: ни квартир, ни домов, ни замков.

Так, замок в деревне Грязь принадлежит другим людям. Кому именно, она не уточнила.

Ранее сообщалось, что, несмотря на эмиграцию, Пугачева появилась в новогоднем эфире российского ТВ.