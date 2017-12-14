Запрещенную «Сказку» Сокурова и «Слово пацана» Крыжовникова назвали лучшими проектами 2023 года

Кинокритики признали лучшими проектами 2023 года запрещенную «Сказку» Александра Сокурова и «Слова пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Фильм и сериал стали лауреатами премии «Белый слон». Об этом сообщает «НСН».

На очередном киносмотре были оценены все новинки, появившиеся в прошлом году. Киноведы проанализировали киноленты и выбрали из них самые успешные. По мнению экспертов, лучшая кинокартина 2023 – «Сказка», которую так и не показали в российских кинотеатрах. Лучший сериал 2023 – «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект Крыжовникова обсуждали весь декабрь. Лучший анимационный фильм 2023 - «Хармс». Лучший неигровой фильм 2023 - «Предлагаемые обстоятельства».

Также была отмечена режиссерская работа Резо Гигинеишвили. Он получил награду за «Пациента №1». А среди сценариев кинокритики выделили «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой. Призы на премии были вручены еще Александру Филиппенко за лучшую мужскую роль, Анне Михалковой за ее героиню в «Чувствах Анны».

Ранее были объявлены номинанты премии «Оскар». «Оппенгеймер» Кристофера Нолана лидирует среди остальных.