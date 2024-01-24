«Запрещена»: певица Лолита высказалась о зарубежных гастролях

Лолита не стала скрывать, что не собирается уезжать на заграничные гастроли. Об этом сообщает Ridus.ru.

В последнее время концерты певицы в России отменяют один за другим. Журналисты решили узнать у Лолиты, не собирается ли она в таких условиях устроить тур по зарубежным странам.

По словам певицы, сейчас она не намерена уезжать из России.

«Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало», — рассказала она.

Знаменитость отметила, что даже если бы и захотела выступить для зарубежной аудитории, у нее бы это не вышло из-за определенных санкций.

«Там своих достаточно. И не забывайте, что я запрещена на Украине давно и, как следствие, запрещена в Европе с концертами», — добавила певица.

Напомним, 23 января стало известно об отмене концерта Лолиты в подмосковном Раменском. Выступление звезды было запланировано на 15 февраля. Мероприятия певицы стали переносить и отменять после ее участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

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