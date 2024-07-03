Запрещали снимать, но свободных мест не было: как прошел спектакль Кологривого, в котором он сыграл Маяковского

В Москве прошел спектакль про поэта Владимира Маяковского с актером Никитой Кологривым в главной роли. Постановка была показана в Театре Эстрады и собрала полный зал. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

О том, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» сыграет Маяковского, стало известно весной. Тогда многие скептически отнеслись к этой новости, так как перед этим Никита был фигурантом нескольких скандалов. Но, несмотря на это, Никита смог привлечь поклонников, и на премьеру пришли десятки людей. Свободных мест не было. Среди зрителей была замечена и блогер Алена Водонаева.

Как сообщил источник, снимать спектакль было строго запрещено. При этом некоторым все равно удавалось записать небольшие видео.

Также, как стало известно Telegram-каналу, из-за роли Маяковского у Кологривого увеличился гонорар в театре. До сентября 2023 года он получал всего 8 тысяч рублей. Однако за последний спектакль, предположительно, актеру заплатили несколько сотен тысяч рублей.

Ранее Никита Кологривый заявил, что лишился проектов и контрактов после пьяного дебоша в Новосибирске.