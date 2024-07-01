«Испугались меня»: как пьяный дебош в Новосибирске повлиял на карьеру Кологривого

Никита Кологривый заявил, что лишился проектов и контрактов после пьяного дебоша. Актер рассказал о последствиях скандала в Новосибирске в эфире «Шоу Воли».

В начале 2024 года Никита угодил в скандал в родном городе: в состоянии алкогольного опьянения актер напал на официантку и укусил ее, после этого он провел неделю в СИЗО. По словам Кологривого, он переосмыслил свое поведение. Более того, в эфире шоу артист назвал дебош «странной и идиотской шуткой».

Как выяснилось, скандал отразился на карьере Никиты: он лишился многих предложений. «Где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, рекламные контракты… Испугались меня», — высказался актер.

Никита считает, что после дебоша его не позовут во второй сезон сериала «Слово пацана».

Несмотря на трудности в карьере, Кологривый заявил о большом заработке. По словам знаменитости, он старается быстро «растратить» деньги.

«Мне много платят. Стараюсь быстрее деньги растратить», — резюмировал Никита.

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