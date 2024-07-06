Певец Дмитрий Колдун рассказал об ограничениях во время «Евровидения». Об этом он признался в интервью на YouTbue-канале «Просто такая генетика».

В 2007 году Дмитрий Колдун выступал на «Евровидении» от Беларуси. Он исполнил песню Work your magic, с которой занял в финале 6-е место.

По словам певца, во время участия в конкурсе, члены команды отобрали у него телефон и выдвигали требования, которые надо было соблюдать.

«Команда, с которой я туда поехал, следила, чтобы я хорошо спал, питался. Я же вообще был худенький такой. Весил килограммов 74 при моем росте. И запрещали в том числе всякий интим, потому что у меня была высокая нота. Считалось, что надо содержать в себе энергию…» — рассказал он.

Колдун вспомнил, что похожие запреты были во время его участия в «Фабрике звезд». Причем на территории звездного дома повсюду были камеры, в том числе и в туалете.

Ранее мы писали о том, что жена певца Дмитрия Колдуна прилетела в Россию ради съемок в шоу.