Запрещал себя фотографировать: зарабатывающий на тренингах в ОАЭ Нагиев появился на съемках в Костроме

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев появился на съемках нового сериала «Злые люди» в Костроме. При этом ни одной фотографии местные жители города не смогли сделать, так как звезду запретили снимать на камеру. Об этом сообщает KOSTROMA.TODAY.

Напомним, что Нагиев уже давно приостановил телевизионную карьеру и погрузился в кинематограф и театр. Он редко сейчас выходит на связь с поклонниками и делится своими творческими планами, поэтому СМИ мало известно о его жизни на данный момент. Весной этого года Дмитрий нашел себе работу в Дубае. Он проводил мастер-классы. Однако после этого вновь вернулся в Россию.

Журналисты узнали, что сейчас актер задействован в съемках нового проекта вместе с Александром Лыковым, Ириной Пеговой, Петром Рыковым, Ангелиной Стречиной, Алексеем Розиным и другими. Съемки проходят в Костроме, и команда сериала, а также местные жители делятся фотографиями процесса. Но ни на одном снимке не удалось запечатлеть Нагиева. Как уточнило СМИ, дело в том, что его запретили фотографировать. С чем это связано – не уточняется.

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о миллионных заработках Дмитрия Нагиева.