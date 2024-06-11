«Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь»: где сейчас находится Дмитрий Нагиев и сколько зарабатывает

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о том, где сейчас находится телеведущий Дмитрий Нагиев и сколько зарабатывает. Он отметил, что, несмотря на отсутствие на ТВ, артист не бедствует и получает миллионы.

По словам журналиста, Нагиев живет в Дубае, где и работает, обучая людей «азам лицедейства». Каждая группа – плюс четыре тысячи евро в карман телеведущему. Кроме того, не отказывается он и от рекламных контрактов, которые приносят ему 17 миллионов долларов.

«Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь. Он был лучшим профессионалом в мире, есть и будет, за него не беспокойтесь», - пояснил Кушанашвили на своем YouTube-канале.

Журналист заявил, что за границей Нагиев пользуется такой же популярностью, как и в России. Его курсы актерского мастерства крайне успешны.

Напомним, что Дмитрий Нагиев не появляется в российских телепередачах уже два года. Он взял «творческий перерыв» и ушел даже из шоу «Голос», которое вел 10 лет. И когда он вернется, пока неизвестно.

Ранее портал «Страсти» рассказал, куда и почему пропал Дмитрий Нагиев.