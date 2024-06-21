Не студентка МГИМО: раскрыто, где училась юная невеста 61-летнего Григория Лепса

После появления 61-летнего певца Григория Лепса в компании юной невесты, в Сети появилась информация о том, что девушка является студенткой МГИМО, однако оказалось, что 18-летняя Аврора Киба только закончила школу и получила аттестат.

21 июня девушка опубликовала в своем блоге фотографию с документом об окончании средней школы. Для торжества Киба выбрала классический черный костюм, а волосы собрала в тугой пучок.

Как пишет StarHit, Аврора оказалась выпускницей Московской Экономической Школы. Чтобы поступить в это заведение, сначала надо получить рекомендации и внести миллион рублей. Далее один год обучения стоит около 1,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что настоящая фамилия невесты Лепса вовсе не Киба, а Белякова. Ее мать Татьяна владеет пятью компаниями, четыре из которых участвуют в судебных процессах. У отца девушки было два бизнеса, оба закрылись в 2016 году.