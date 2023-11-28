Молодая жена Павла Прилучного впервые заговорила про абьюз в семье

Актриса Зепюр Брутян заявила, что является абьюзером в семье. По ее словам, она часто заставляет супруга Павла Прилучного делать то, что он совсем не хочет. Например, ходить по магазинам.

Звезда «Мажора» женился на молодой артистке чуть больше года назад, и это стало шоком для многих его поклонников. Дело в том, что после развода с коллегой Агатой Муцениеце он встречался с актрисой Мирославой Карпович, и все это сопровождалось слухами о абьюзивных отношениях. Экс-жена Прилучного утверждала, что он поднимал на нее руку и выгонял на улицу, поэтому она приняла решение расстаться с ним. А потом неожиданно Павел встретил Зепюр и после пары свиданий сделал ей предложение руки и сердца.

Первое время фанаты считали все это пиар-историей, но сейчас ни у кого нет сомнений, что чувства у супругов настоящие. Тем более, что у них родился общий ребенок. Мальчика назвали Микаэлем. Однако разговоров о паре все равно ходит много, хоть и сами актеры предпочитают на них не реагировать. Одна из главных тем для обсуждения в Сети – когда слова Муцениеце подтвердятся, и ее бывший муж начнет портить жизнь второй жене. Пока ничего подобного в семье не наблюдается, а сама Брутян считает именно себя, а не супруга абьюзером.

«Пока не поцелуешь… не отойду от зеркала». Получается, в нашей семье я абьюзер», - подметила Зепюр в личном блоге.

Напомним, что спустя два года после развода Агата Муцениеце и Павел Прилучный вновь стали выяснять отношения. В последний раз актриса обращалась в суд из-за того, что экс-супруг не выплачивал алименты.

Ранее Павел Прилучный и его жена вышли в свет после новости о суде с Агатой Муцениеце.