«Запоминать все очень трудно»: Сябитова призналась, что ведущие «Давай поженимся!» используют записки с подсказками

Ведущая известного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, как устроена внутренняя кухня проекта. По ее словам, во время съемок приходится пользоваться записками с подсказками.

Сябитова поведала о рабочем процессе в беседе с корреспондентами Teleprogramma.pro. Она заявила, что каждый день группа записывает по четыре эпизода шоу «Давай поженимся!».

Рабочий день Розы начинается в шесть утра и заканчивается поздно ночью. За это время, по словам телеведущей, ей и ее коллегам приходится изучить десятки историй, с которыми пришли участники телепрограммы.

«Если в перерыве после съемок меня спросить, как звали героя или героиню, то я вам точно этого не скажу. У нас на столе лежат записки с подсказками имен героев, поскольку запоминать все очень трудно», — рассказала Роза.

Ранее Сябитова призналась, что не любит смотреть российские сериалы. Она назвала себя дорамщицей.