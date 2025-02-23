«Запой, дебош и чей-нибудь сломанный нос»: Рита Дакота вспомнила, какие отношения у нее были с отцом в детстве

Рита Дакота вспомнила о тяжелом детстве с отцом.

По словам артистки, раньше она была одинокой и неуверенной в себе из-за большого количества причин, включая и измены ее экс-супруга Влада Соколовского.

Певица не стала скрывать, что в 2018 году у нее случился переломный момент: тогда она впервые за 14 лет увидела своего отца. Оказалось, что до этого артистка не обащалсь с родственником из-за его зависимостей. Она до сих пор вспоминает свое детство, когда папа устраивал скандала.

«Примерно так прошло все мое детство: запой, дебош, разбитая мебель, чей-нибудь сломанный нос, врачи или милиция, потом его куда-то увозят. И такой цикл по кругу много лет», — рассказала она в личном блоге.

Из-за отцовского поведения Дакота выросла неуверенной в себе: ей приходилось переживать из-за низкой самооценки и одиночества.

Однако сейчас, по словам артистки, ей удалось наладить общение с папой, так как тот изменился и поменял свое отношение к семье.

«Сегодня мой папа — остров спокойствия, семейного тепла и радости. Он чудесный отец, дед, друг. С мамой нам удалось выстроить отношения как у мамы с дочкой, полные любви, взаимопонимания, нежности, уважения», — разоткровенничалась Дакота.

Ранее мы писали о том, что стилист Карина Нигай защитила Влада Соколовского после угроз певицы Риты Дакоты.