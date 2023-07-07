Заподозренный в алкоголизме Алексей Кабанов вновь заговорил об интрижке с замужней Сати Казановой

Проект «Фабрика звезд» имел огромную популярность несколько лет. Через него прошли многие современные артисты. И это шоу не только открыло новых вокалистов, но и помогло образоваться некоторым известным парам. Правда, большинство из них с окончанием реалити не продолжило строить отношения. Одним из самых обсуждаемых романов в свое время был у Сати Казановой и Алексея Кабанова. Но спустя годы он обернулся скандалом.

На протяжении долгого времени экс-возлюбленные комментировали свою интрижку и обвиняли друг друга в различных грехах. Например, певец заявлял, что Сати была ему неверна и признавалась в изменах. А она в ответ оскорбляла его и подозревала в алкогольной зависимости.

Недавно Кабанов вновь поднял тему бывшей любви и в этот раз поставил точку в этом конфликте. Он сообщил, что больше не намерен продолжать разбираться с Казановой. Тем более, что она не смогла справиться с этим «баттлом».

«По-моему, не вытянула вообще мой баттл. Пофиг уже… Закончили с этой Сати Казановой. Не будем ее трогать. Зачем? Она хорошая девчонка. Замужем…» - поделился артист в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Ранее Сати Казанова рассказала о своем детстве в селе в Кабардино-Балкарии.