Заподозренную в беременности Бузову ждут проблемы со здоровьем

Стресс, трудности на работе и регулярные авиаперелеты могут пагубно воздействовать на женский организм. На фоне этого врач Елена Соломатина прокомментировала состояние Ольги Бузовой.

Дело в том, что у женщины могут перестать выделяться необходимые для беременности гормоны. На днях Бузова пожаловалась поклонникам, что у нее загруженный график работы и участились перелеты, поэтому ее тело отекает.

Соломатина отметила, что женщины попадают в замкнутый круг. Сначала их тело отекает, потом они смотрят на себя в зеркало и начинают больше нервничать. Это все переходит на другие органы, а организм останавливает выработку гормонов, которые способствуют репродуктивной функции.

Врач добавила, что в подобном состоянии женщина не сможет выносить и прокормить ребенка, пишет Пятый канал.

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