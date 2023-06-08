«Далеко не в первый раз»: 37-летняя Ольга Бузова заговорила о пластике лица

Ольга Бузова считается самой популярной девушкой России. Певица ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться новостями о себе. Не так давно известный пластический хирург сделал разбор внешности знаменитости. Оценив данные Бузовой, Александр Вдовин пришел к выводу о том, что она перенесла множество операций, в том числе ринопластику и удаление комков Биша. Экс-супруга Тарасова не смогла пройти мимо этих обвинений.

Знаменитость упрекнула врача в отсутствии этики, который «далеко не в первый раз» комментирует ее внешность. Кроме того, Бузова возмущена тем, как Вдовин ставит диагнозы, основываясь на фотографиях.

«Что касается меня, то оставьте за мной решения, как жить с моей внешностью и с моей фигурой. Не нравится — проходите мимо», — написала артистка в своем Telegram-канале.

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