Заподозренная в измене жена парализованного Алексея Янина прокомментировала его состояние

В 2015 году Алексей Янин, звезда многих телевизионных отечественных сериалов, пережил обширный инсульт. Врачи хоть и провели операцию по удалению гематомы, но не сразу. Из-за упущенного времени начались необратимые последствия в организме актера, из-за которых он в итоге остался парализован.

Вот уже 8 лет теперь Алексей проходит реабилитацию и надеется вернуться к нормальной жизни. За это время он смог достичь немалых успехов, однако их все еще недостаточно. Рядом с артистом по-прежнему находится семья, которая делает все, чтобы он поскорее восстановился. Первые годы поддерживала Янина и его супруга Дарья Клюшникова, но затем она неожиданно перестала говорить о муже и погрузилась в собственную жизнь.

Сейчас певица занимается построением карьеры, а в социальных сетях совсем нет информации о состоянии ее тяжелобольного супруга. Поклонники уверены – Дарья уже давно ушла из семьи, изменила Алексею и теперь живет, даже не вспоминая о плохом. Однако, как утверждает ее свекровь Ольга, это далеко не так. Она подчеркивала, что невестка по-прежнему любит Янина и всеми силами ему помогает, просто не выставляет это напоказ.

Сама же артистка нынешние отношения с мужем не комментирует и отказывается посещать телевизионные передачи, из-за чего появляется все больше слухов. Последний ее разговор о здоровье актера состоялся в 2018 году. Тогда она делилась с прессой, что они не сдадутся и будут продолжать бороться, несмотря ни на что, хоть и прогресс в восстановлении за все эти годы весьма невелик.

«Состояние Алексея нельзя оценить однозначно! Он может делать шаг вперед, но потом откатиться на два назад! У Леши очень серьезный диагноз. Тело крепчает потихоньку. Очень сложно объяснить, но когда говоришь хоть слово о его успехах, люди уже думают, что он чуть ли не завтра побежит на работу», - делилась Дарья с изданием StarHit.

Тогда, три года назад, Клюшникова верила в мужа и была настроена на оптимизм, несмотря на все сомнительные прогнозы медиков. Но теперь возможности узнать, изменился ли ее настрой, практически нет, так как певица выходить на связь с журналистами и поклонниками отказывается.

Ранее стало известно, как сейчас выглядит переживший инсульт Алексей Янин.