Нет зубов и не открываются полностью глаза: как сейчас выглядит переживший инсульт актер Янин

Еще восемь лет назад молодой актер Алексей Янин был любимцем публики и телезрителей. Поклонники не могли налюбоваться на красивого и харизматичного актера в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», но в 2015 году с ним случилось несчастье. Из-за бесконечных съемок его организм не выдержал, и артиста разбил обширный инсульт.

Вот уже восемь лет Алексей прикован к инвалидной коляске. И он сам, и его родные не теряют надежды, что однажды он сможет полностью оправиться, однако на это требуются огромные деньги. Мама актера впервые за долгое время отправилась на телевидение, чтобы рассказать о том, через что сейчас проходит ее сын, и даже показать, как он сейчас выглядит.

По словам женщины, Янин добился больших успехов в реабилитации, но он все еще не встает и практически ничего не говорит. Он понимает, что ему пытаются донести, но ответить может только при крайней необходимости. Также проблема заключается в том, что у актера не осталось зубов. Полтора года челюсти были сжаты, а когда удалось с этим справиться, зубы деформировались и раскрошились.

Ольга призналась, что чаще всего Алексей пребывает в плохом настроении. Из-за инсульта у него серьезно пострадало правое полушарие, а оно как раз и отвечает за эмоциональную составляющую. Кроме того, у него проблемы с глазами. На новых фото видно, что актер не может полностью их открывать.

Тем не менее, близкие Янина не сдаются. Они продолжают бороться, возят его на прогулки, но средств на реабилитацию с каждым годом становится все меньше. «Услуги стоят от 600 тысяч до миллиона. Это уже не для нас. В этом году квот не было никаких, хотя мы писали заявление. Фонд «Артист» обещает помочь, не отказывает», - рассказала мама артиста в шоу «Малахов» на телеканале «Россия».

Напомним, что несколько месяцев назад появились слухи, что Алексея Янина бросила его супруга и променяла его на другого мужчину.