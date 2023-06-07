Заподозренная в беременности Ольга Бузова прокомментировала изменения в своей фигуре

Недавно Ольга Бузова шокировала аудиторию новостью о том, что ей сделали долгожданное предложение руки и сердца. Молодой поклонник преподнес ей виртуальное кольцо прямо на съемках шоу «Новые звезды в Африке», и поющая телеведущая до сих пор не дала ему ответ. Однако не успели фанаты отойти от этого сообщения, как появилось новое. Сразу несколько Телеграм-каналов распространили слухи, что артистка скрывает беременность. На это указывали изменения в ее фигуре.

Бузова действительно заметно поправилась в последнее время. Об этом она даже рассказывала сама, подчеркивая, что у нее стали больше грудь и бедра. Но причину столь неожиданных перемен она не называла. А домыслов поклонников тем временем становилось все больше. На недавнем светском мероприятии удалось даже рассмотреть округлившийся живот Ольги, который заметно выделялся в обтягивающем комбинезоне.

Не желая распространения слухов, телеведущая решила поставить точку в вопросе беременности и заявила, что набрала килограммы вовсе не из-за интересного положения. По ее словам, она действительно стала много есть, но те изменения в теле, что видят фанаты, - это вовсе даже не лишние килограммы, а отеки.

«Была худой всю зиму, а к лету чуть поправилась. Даже не поправилась… это отеки из-за перелетов и сложного графика», - поделилась Бузова.

Уже сейчас Ольга занялась собой. Занятия спортом она никогда не прекращала, но теперь к ним добавила еще и различные процедуры. Артистка уверена, что они помогут ей избавиться от отеков, вывести все лишнее из организма и «разогнать лимфу».

Ранее Ольга Бузова призналась, что кто-то слил ее интимные фотографии в Сеть.