37-летняя Ольга Бузова заявила, что ее интимные снимки «слили» в Сеть

Ольга Бузова считается самой популярной девушкой в России. Знаменитость проявила себя и в сфере ТВ, и на отечественной эстраде. Однако ее успех не всем пришелся по душе, вот почему почти каждое действие певицы подвергается критике. На днях Ольга посетила спортивное мероприятие, во время которого она прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам Бузовой, очень многие ее «хейтят», но, несмотря на это, знаменитость продолжает верить в свой талант. Кроме того, Ольга призналась: когда-то ее интимные снимки «слили» в Сеть, и произошедшая ситуация только закалила характер и научила не сдаваться.

«Мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы. Мы похожи, мы верим в себя, падаем и снова поднимаемся», — передает Sports.ru слова Бузовой.

Говоря о спорте, артистка не смогла сдержаться и колко высказалась в адрес Дмитрия Тарасова. Кажется, Ольга до сих пор держит обиду на мужчину. Вот почему знаменитость считает, что ее футбольная карьера сложилась лучше, чем у экс-супруга.

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