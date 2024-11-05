Заподозренная в алкоголизме Татьяна Овсиенко отправилась на гастроли по России

Певица Татьяна Овсиенко вернулась к гастрольной деятельности в России после обвинений в алкоголизме. Экс-солистка группы «Мираж» отрицает, что у нее есть пристрастие к спиртному.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 57-летняя исполнительница хита «Дальнобойщик» в последнее время практически не выступала на сцене. Певица хочет исправить положение и устроила гастрольный тур по стране.

Овсиенко готова выступить и на корпоративах. В ноябре осталось всего три свободные даты.

Татьяна готова спеть старые хиты за 700 тыс. рублей. Артистка непритязательна в своих требованиях. В ее команде шесть человек. На коллектив Овсиенко требует два авто бизнес-класса, один номер люкс и шесть одноместных. В них должны быть чай, кофе, молоко и минералка. Обязательный пункт райдера — 7 тыс. рублей суточных на каждого члена коллектива.

В гримерке певица просит предоставить апельсиновый, томатный и яблочный соки, минералку, шесть бутылок кока-колы, кофе, чай из сливки. Из еды — мясную, рыбную, сырную и овощную нарезки.

До конца годы у артистки пройдет еще семь концертов. Ближайший состоится 7 ноября в Ярославле.

Слухи о том, что у Овсиенко может быть зависимость от спиртного, появились в 2020 году, когда подруга рассказала, что артистку спаивает гражданский муж. После разговоры об этом подогрела психолог Елена Перелыгина, которая в эфире шоу «Мужское/Женское» заявила, что у Татьяны «лицо алкоголика». А не так давно певица появилась в странном виде на концерте в Краснодаре. Татьяна не смогла «вытянуть» свою же песню.