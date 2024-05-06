«Таня уже пристрастилась»: что происходит с опозорившейся на концерте Овсиенко

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал недавнее скандальное выступление певицы Татьяны Овсиенко, на котором она не смогла «вытянуть» свою же песню. Очевидцы рассказывали, что из-за отключения фонограммы на концерте было слышно, как она поет шепотом, чтобы брать верхние ноты. И, по мнению эксперта, эти проблемы с голосом у знаменитости могут быть связаны с ее пристрастием к алкоголю. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Слухи о том, что у Овсиенко может быть зависимость от спиртного появились в 2020 году, когда ее подруга рассказала, что ее спаивает гражданский муж. После разговоры об этом подогрела психолог Елена Перелыгина, которая в эфире шоу «Мужское/Женское» заявила, что у Татьяны «лицо алкоголика». А не так давно певица появилась в странном виде на концерте в Краснодаре, после которого поклонники еще чаще стали обсуждать ее проблемы.

Впрочем, сама Овсиенко свою зависимость отрицает. После скандального выступления на Кубани она заявила, что шаталась из-за болей в спине, а вовсе не из-за алкоголя. Но не прошло и месяца, как исполнительница хита «Школьная пора» вновь публично оконфузилась. В Сети появилось видео с ее концерта, на котором было слышно, как изменился голос Татьяны, и что ей теперь тяжело брать верхние ноты.

В проблемах певицы с голосом продюсер Сергей Дворцов видит в первую очередь алкогольную зависимость. Он обеспокоен состоянием знаменитости, так как считает, что ее может ждать плохое окончание карьеры, если она будет выпивать.

«Конечно, для артиста большую роль играет алкогольная зависимость. Перед тем, как выйти на сцену, можно выпить 50 граммов коньячку или виски, в этом ничего плохого. Наоборот, для прогревания связок полезно. Но если злоупотреблять, то вся карьера может пойти по одному месту. Соответственно, здесь я могу сказать, что просто Таня уже пристрастилась. Дай Бог, чтобы она не переросла из артистки уже в алкоголичку, потому что все-таки ее хиты любят, ее слушают. Но это все до поры до времени, пока народ просто не перестанет ходить, а она не начнет спиваться, и ее может ждать не очень хорошее будущее, окончание ее творческой жизни», - заявил Дворцов.

Отметим, что с годами выступлений у Овсиенко стало намного меньше, но они все же есть. Однако, по мнению продюсера, зарабатывает она на них не так много.

«Я могу быть уверен на 100 процентов, что ее выступление на корпоративе может стоить не выше 600-700 тысяч рублей на сегодняшний день», - поделился Сергей Дворцов.

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