Заплывшие кровью глаза, гематомы и ушибы: избитая продюсер Анна Леонова показала, что с ней стало
Жестоко избитая в Петербурге продюсер Анна Леонова вышла на связь и рассказала о своем состоянии.
Фото: freepik
29 января в Санкт-Петербурге произошло жестокое нападение на продюсера и блогера Анну Леонову. Возвращаясь домой по Суворовскому проспекту, девушка сделала замечание незнакомому мужчине, справляющему нужду на улице, за что получила многочисленные удары руками и ногами в лицо.
Анну доставили на скорой в больницу и оказали первую помощь. Недавно она вышла на связь с подписчиками и показала, что с ней стало после избиения. Внешность эффектной блондинки претерпела значительные изменения – все ее лицо опухло, глаза налились кровью, образовались гематомы.
По словам Леоновой, у нее нашли целый букет травм. Ее диагноз теперь звучит так: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, параорбитальные гематомы обеих сторон, ушибленная рана лба, контузия придаточного аппарата средней степени тяжести, контузия глазного яблока. Кроме того, у блогера есть еще многочисленные ушибы на лице и левом бедре.
Анна Леонова
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
На данный момент продюсер уже находится дома, но чувствует себя все еще ужасно. Анна призналась, у нее все сильно болит, и пока лучше ей не становится.
Напомним, что после произошедшего делом занялась полиция. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность преступника, а также решается вопрос возбуждения уголовного дела.
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