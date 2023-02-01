Заплывшие кровью глаза, гематомы и ушибы: избитая продюсер Анна Леонова показала, что с ней стало

29 января в Санкт-Петербурге произошло жестокое нападение на продюсера и блогера Анну Леонову. Возвращаясь домой по Суворовскому проспекту, девушка сделала замечание незнакомому мужчине, справляющему нужду на улице, за что получила многочисленные удары руками и ногами в лицо.

Анну доставили на скорой в больницу и оказали первую помощь. Недавно она вышла на связь с подписчиками и показала, что с ней стало после избиения. Внешность эффектной блондинки претерпела значительные изменения – все ее лицо опухло, глаза налились кровью, образовались гематомы.

По словам Леоновой, у нее нашли целый букет травм. Ее диагноз теперь звучит так: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, параорбитальные гематомы обеих сторон, ушибленная рана лба, контузия придаточного аппарата средней степени тяжести, контузия глазного яблока. Кроме того, у блогера есть еще многочисленные ушибы на лице и левом бедре.