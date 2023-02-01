50-летний Стас Барецкий подрался с группой молодых парней из-за продавщицы в Царицыно

Стас Барецкий всегда поражал публику своими скандальными выходками. Став популярным еще в 90-е годы, артист никогда не изменял ни себе, ни своему стилю. Малиновый пиджак, цепи, барсетка – все это до сих пор является необъемлемой частью образа шоумена. Однако в последнее время он стал все реже мелькать в СМИ, но от этого его натура нисколько не изменилась.

Недавно 50-летний Барецкий засветился в Москве в районе Царицыно. Там артист устроил драку с молодыми парнями из-за продавщицы магазина. Как сообщает Пятый канал, Стасу не понравилось, как молодежь обращалась с женщиной, и он решил разобраться с ними «по-мужски».

По предварительной информации, кассирша отказалась пробивать молодым людям алкоголь из-за слишком юного возраста. Однако такой ответ не устраивал покупателей. Они стали оскорблять женщину, и именно это вывело Барецкого из себя. Он вытолкнул парней на улицу из магазина и начал драку. Отмечается, что звезда 90-х называл своих оппонентов «гопниками» и в итоге вышел из потасовки победителем.

Ранее Стас Барецкий вступил в борьбу за наследство Борису Моисеева.