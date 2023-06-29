НАШ ШОУБИЗ
20:01, 29 июня 2023
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Заплывшее и несимпатичное лицо: поклонники пришли в ужас от вида Семенович в Турции

Поклонники раскритиковали лицо Анны Семенович на фотографиях из Турции.

Заплывшее и несимпатичное лицо: поклонники пришли в ужас от вида Семенович в Турции

Фото: Starface.ru

Певица Анна Семенович опубликовала фотографии с отдыха в Турции, на которых предстала без фильтров и макияжа. Интернет-аудитория обратила внимание на лицо артистки, и она призналась, что в отпуске произошел срыв.

Поклонники заметили огромные щеки певицы и сочли лицо заплывшим и несимпатичным. Оказалось, что Семенович не устояла перед местными вафлями и мороженым.

«Тут очень вкусная еда, вчера я сорвалась и наелась сладкого», - сообщила знаменитость.

По признанию певицы, она набрала несколько килограммов в Турции. После срыва звезда решила один день употреблять рыбу и отказаться от углеводов.

«Сегодня у меня разгрузочный день, идем в рыбный ресторан», - поделилась подробностями отдыха певица.

Ранее Семенович рассказывала, что 20 лет наращивает волосы из-за специфики своей работы. Артистка решила делать искусственные пряди, чтобы сберечь родные волосы от лаков и ежедневных начесов.

Источник фото:Starface.ru
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Анна Семенович
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