«И так 20 лет»: певица Анна Семенович проговорилась о проблеме, изменившей ее внешность

Анна Семенович относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Певица ведет активный диалог с публикой и обсуждает с ней не только новости коллег, но и свою личную жизнь. На этот раз знаменитость поделилась откровенными кадрами, которые спровоцировали разговоры среди пользователей Сети.

В личном блоге Семенович показала моменты подготовки к очередной съемке и заявила, что уже 20 лет наращивает волосы. Как выяснилось, на подобное Анне пришлось пойти из-за специфики работы. Ежедневные начесы, укладки портят качество волос. Ради того, чтобы их сберечь, артистка решила ходить с искусственными прядями.

«Волосам от этого не легче: от лака, ежедневных начесов, поэтому приходится наращивать волосы. И так 20 лет», — высказалась Анна.

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