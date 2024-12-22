«Заплыл чуть дальше»: Михаил Боярский вспомнил о гибели брата в Болгарии

Михаил Боярский рассказал о гибели брата в Болгарии

Артист вспомнил о трагедии, случившейся в их семье в 1980-м году. Он признался, что его сводный брат Александр Боярский скончался в 42-летнем возрасте во время гастрольного тура по Болгарии.

«Они бросились в воду из автобуса купаться, приехав на гастроли — жарища была в автобусе. Заплыл чуть дальше, чем необходимо. Там висели предупредительные знаки, что купаться нельзя. Его унесло в открытое море, он не смог оттуда выплыть, его не успели спасти. Он утонул там», — признался Боярский в шоу «Секрет на миллион».

Михаил сообщил, что был очень близок со сводным братом и что именно под его влиянием он заинтересовался актерской профессией.

«Это был замечательный, настоящий русский артист. Мы были близки, нас даже путали, мы были так похожи внешне, что меня называли Сашей, а его Мишей», — разоткровенничался Боярский.

Александр Боярский был сводным братом Михаила по отцовской линии. Театральный институт он закончил уже в Санкт-Петербурге, где и сблизился с новой семьей отца, в которой был уже знаменитый актер.

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