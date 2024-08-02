«Заплатит налоги, будет спать спокойно»: почему Ивлеева не сбежала из России

Продюсер Павел Рудченко рассказал, почему блогер Анастасия Ивлеева после скандалов не стала уезжать из России. Мужчина заявил в беседе с NEWS.ru, что звезду соцсетей за границей никто не знает, она там «ноунейм».

«Я не думаю, что Ивлеева собирается уезжать из России. За границей она ноунейм. Для них она неизвестная блогер и телеведущая. Там ее никто не знает, и чем она там будет заниматься, абсолютно непонятно, и какой у нее будет доход», – пояснил он.

По мнению Рудченко, все поклонники Ивлеевой находятся в России, а вот популярность ее возможного проекта, даже если она надумает сделать его, за границей находится под вопросом.

«Я не думаю, что Ивлеева будет пытаться реализовать себя за границей. Заплатит налоги, будет спать спокойно и думать, как возродить свое имя, отбелить его и вернуться к деятельности», – подытожил продюсер.

По информации Пятого канала, у Анастасии Ивлеевой образовался новый долг перед налоговой. Сейчас она должна более 3,7 миллиона рублей. Из-за этого звезде могут ограничить выезд за границу или даже арестовать счета в банках.

Только недавно девушка погасила налоговую задолженность в размере 11,3 миллиона рублей, а до этого было известно об аресте ее автомобиля марки Lamborghini и квартиры.

Ранее мы писали о том, что Настя Ивлеева сравнила открытие Олимпиады в Париже с «голой» вечеринкой.