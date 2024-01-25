Заплатили 30 млн, а потом вырезали: Киркоров не появился в новогоднем выпуске «ЧБД» из-за «голой» вечеринки

Продюсер и шоумен Артур Азизбекян заявил, что певец Филипп Киркоров должен был появиться в новогоднем выпуске программы «Что было дальше?». За съемки ему даже заплатили огромный гонорар – 30 миллионов рублей. Однако в итоге эпизод с артистом был вырезан при монтаже.

«ЧБД» - один из самых популярных проектов среди аудитории на просторах Интернета. Его суть в том, что к комикам приходят известные люди, рассказывают историю, не раскрывая концовки, а юмористы должны предложить продолжение. За те года, что выходит шоу, его посетили многие звезды. Обычно в одном выпуске зрителей ожидают два или три гостя. Но есть и специальные эпизоды, как, например, новогодний, в который приглашают сразу много знаменитостей.

На Новый год 2024 авторы программы решили пообщаться с Викторией Боней, Виктором Логиновым, Сергеем Орловым и Бустером. Но, по слухам, должен был быть еще один артист, а именно Филипп Киркоров. Об этом в подкасте «Закулисные истории» рассказала Артур Азизбекян.

«На новогодний выпуск «ЧБД» должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 миллионов рублей. Или около того. Чтобы он приехал. Отснялся, все», - рассказал шоумен.

Однако за несколько дней до премьеры пришлось экстренно удалять целый блок, посвященный певцу. Сделали это из-за того, что Филипп принял участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Отметим, что эта информация не была подтверждена.

Ранее продюсер Сергей Лавров назвал причину тайного отъезда Филиппа Киркорова из России.