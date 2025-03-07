«Стрём»: блогер Митрошина перед задержанием в Сочи пошутила на тему неуплаты налогов

Популярный блогер Александра Митрошина перед задержанием в Сочи пошутила на тему неуплаты налогов. Она приняла участие в челлендже «стрём или норм» и посмеялась, когда ее спросили про налоги.

Последнее видео в соцсетях звезды посвящено ответам на разнообразные вопросы. Она должна была коротко отвечать «стрём или норм» на конкретный вопрос.

Когда Митрошиной задали вопрос о том, можно ли считать неуплату налогов «стрёмом» или «нормой», блогер выбрала первый вариант и радостно засмеялась. После новостей о задержании подписчики посмотрели на этот отрывок другим взглядом.

«К Блиновской по соседству. Видимо, не стрём», — написали в комментариях.

Напомним, что 7 марта стало известно о задержании девушки в Краснодарском крае. Александру подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. СМИ отмечают, что в ближайшее время Митрошину доставят в Москву на допрос. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через покупку недвижимости в Москве.

Ранее мы писали о том, что Елену Блиновскую приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.