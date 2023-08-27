Потратила не на себя: Погребняк рассказала о первом миллионе рублей

Мария Погребняк, известная блогерша и мать троих детей, поделилась своей историей успеха и рассказала, куда потратила первый миллион.

Знаменитость призналась, что с самого детства она никогда не отказывалась от тяжелой работы. Осознавая ценность собственных средств, она уже в юном возрасте зарабатывала деньги, сдавая бутылки. Кроме того, Погребняк подрабатывала, кормя лошадей и катая на них детей в парке, пишет «Вокруг ТВ».

С годами, став женой именитого футболиста и матерью, Мария начала развивать свой блог. Она с радостью делилась рецептами и секретами воспитания детей со своими поклонниками. Благодаря свободному времени, которое у нее было в декрете, ей удалось получить удовольствие от этой деятельности.

Аудитория Марии начала расти, а вместе с ней и заработок. Получив миллион на коллаборациях, она потратила его не на себя. Оказалось, что Погребняк на эти деньги свозила своих родителей в Турцию и Дубай, чтобы они могли насладиться отдыхом и познакомиться с другой культурой.

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