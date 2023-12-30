Запланирован на март: концерт участницы «голой» вечеринки Анны Asti не стали отменять в Волгограде
В Волгограде не стали отменять мартовский концерт Анны Asti после скандала .
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Певица Анна Asti, которая побывала на «голой» вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой, все-таки выступит в Волгограде. Местные активисты и общественники не смогли добиться отмены концерта артистки, передает V1.ru.
Пока в Москве, где прошло скандальное мероприятие, Анне отказывают в проведении выступлений, в регионах ситуация обстоит попроще. Так, в Волгограде у певицы запланирован концерт. Он должен состояться 19 марта.
Местные активисты и общественники были против появления звезды. Тем не менее отмены добиться не удалось. Агенство, которое занимается организацией мероприятия, продолжает продавать билеты и не получало никакой информации о прекращении работы.
Ранее стало известно, что Анна Asti лишилась 13 миллионов рублей после «голой» вечеринки Ивлеевой. Эта сумма складывается из двух выступлений, которые отменили в столице РФ.