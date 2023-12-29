Потеряла миллионы: во сколько Анне Asti обошлось участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой

Посещение «голой» вечеринки, которую организовала и провела блогер Настя Ивлеева, обернулось проблемами для певицы Анны Asti. Из-за скандального мероприятия она потеряла миллионы рублей, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, во сколько обошлось звезде участие в одном из громких событий последнего времени. Так, по подсчетам источника, певица суммарно лишилась 13 миллионов рублей.

Эти деньги складываются из двух выступлений. Одно — в ТК «Барвиха Luxury Village», где ей якобы обещали 6,5 миллиона рублей. Другое мероприятие в московском клубе Gipsy. Туда вход, по некоторым данным, стоил до 200 тысяч рублей. Вместо Анны там будет выступать певец Jony. Куда же подевалась исполнительница, не сообщается.

Ранее стало известно, какие российские артисты, посетившие голую вечеринку Ивлеевой, попали под прицел ФНС. Налоговая заинтересовалась деятельностью Филиппа Киркорова, Джигана, Лолиты Милявской и все той же Анны Asti.