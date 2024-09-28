Заплаканная жена Курбана Омарова вышла на связь: вот в чем причина

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров в этом году женился на возлюбленной Валерии. В конце августа, в день рождения предпринимателя, девушка объявила радостную новость — скоро она станет мамой. Избранница предпринимателя призналась, что беременность влияет на ее настроение.

Валерия не на шутку напугала подписчиков, когда вышла в Сеть в слезах. 23-летняя жена Курбана признается, что стала очень эмоциональной на фоне беременности. Она прослезилась, получив в подарок шоколад из Дубае и после того, как они с Омаровым поругали своего пса Мухтара.

Будущая мама заметила, что ей очень сложно держать себя в руках, и она становится похожей на ребенка.

«Анализируя себя сейчас, я понимаю, что становлюсь похожей на ребенка: легко обижаюсь, слишком сильно волнуюсь по мелочам, в общем, одним словом — сентиментальна до предела», — посетовала Валерия на страничке в соцсети.

Девушка спросила, испытывали ли ее подписчицы подобное. Пользовательницы Сети признались, что быть эмоциональной во время беременности — абсолютно нормально. Сентиментальность вызывают гормоны счастья, заключили они.

В 2015 году предприниматель женился на телеведущей Ксении Бородиной. В декабре того же года у них родилась дочь Теона. В 2021 году пара рассталась, но Омаров продолжает поддерживать связь с наследницей.

Ранее Курбан Омаров и Валерия появились на премьере семейного шоу-мюзикла «Мечтатели». При этом избранница предпринимателя не скрывала округлившийся живот.