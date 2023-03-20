«Заплакала»: Надежда Бабкина чуть не умерла на больничной койке

Одна из самых ярких певиц отечественной эстрады Надежда Бабкина откровенно призналась, что могла умереть от коронавируса. Звезда рассказала, что ее спасли подруги и близкие люди, которые молились за нее.

Знаменитость в эфире шоу «Однажды» на НТВ вспомнила, как была на волосок от смерти. Она так тяжело заболела COVID-19, что даже впала в кому.

«Меня не могли просто вывести из комы. И, похоже, я ушла. Меня спасли подруги, которые сплотились и молились всю ночь», – поделилась брюнетка.

Исполнительница отметила, что мольбы близких дали ей внутреннюю силу, благодаря которой она смогла выжить. Артистка вспомнила, как пришла в сознание и в первую очередь думала не о себе, а о семье и поклонниках. Бабкина была напугана и даже не чувствовала пол под собой.

«Вот в этот момент я заплакала, как будто я кончилась, а у меня столько дел, как я семью оставлю, а как я народ подведу», — рассказала певица.

Ранее мы писали о том, как историк моды Александр Васильев раскрыл тайны личной жизни Надежды Бабкиной. В интервью мужчина рассказал, что исполнительнице нужно много работать, чтобы содержать семью. Тем более что у нее теперь есть новый ухажер.

«Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем», – заявил историк моды.

Эта новость стала неожиданностью для поклонников Бабкиной, которые давно подозревали, что она рассталась со своим возлюбленным Евгением Гором.