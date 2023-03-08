«Давно рассталась»: Надежда Бабкина бросила Евгения Гора ради молодого фигуриста

Народная артистка Надежда Бабкина прекрасно выглядит и продолжает выступать на сцене. 72-летняя знаменитость играет в театре и является ведущей на телевидении. Зрители очень огорчились, когда узнали, что брюнетка больше не будет сниматься в шоу «Модный приговор». Коллега Бабкиной историк моды Александр Васильев рассказал, куда она ушла, и что творится в ее личной жизни.

«Наша соведущая Надежда Бабкина ушла на НТВ, она будет там вести программу «Модный vs Народный» вместе с Лисовцом. Это прямые конкуренты Первого канала», — отметил в беседе с Woman.ru Васильев.

Мужчина честно признался, что не обижается на певицу. Он считает, что она поступила правильно, когда приняла предложение. Ведь у нее «большие траты». По словам Александра, артистка кормит всю свою большую семью.

«Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем», – неожиданно заявил историк моды.

Эта новость стала неожиданностью для поклонников Бабкиной, которые давно подозревали, что она рассталась со своим возлюбленным Евгением Гором. Народная артистка 20 лет прожила с молодым певцом, но они так и не узаконили свои отношения. Несмотря на это, многие называли их мужем и женой.

Ранее мы писали о том, как известный певец признался, что переспал бы с 72-летней Надеждой Бабкиной. Никто не ожидал, что эти двое будут в таких близких отношениях. Оказалось, что на народную артистку положил глаз певец Шура. Он сделал смелое признание в интервью Алене Жигаловой на YouTube-канале Super.