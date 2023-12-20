«Заплакал дома»: Кушанашвили беспокоится за здоровье Агутина

В начале декабря Леонид Агутин оказался в больнице из-за тромбоза глубоких вен, что вынудило его отменить ближайшие выступления. Отар Кушанашвили, который ранее был в конфликте с певцом, высказал свою заботу и пожелал скорейшего выздоровления. Журналист признался, что чуть не заплакал из-за новости о проблемах со здоровьем у певца. Об этом сообщает StarHit.

Телеведущий назвал артиста одним из лучших людей на Земле. Он отметил, что прошлая размолвка была ерундой, поэтому на нее даже не стоит тратить время, которого мало.

«Он обиделся, я обиделся», – порассуждал Отар.

Несмотря на прежние разногласия, шоумен пожелал Агутину здоровья. Он отметил, что новости об экстренной операции стали для него шокирующими. Кушанашвили даже не смог сдержать чувств.

«Когда услышал про тромб в ноге, чуть не заплакал дома! Были времена, когда мы в обнимку ходили, а Анжелика Варум нас разнимала», – вспомнил журналист.

Отар признался, что дорожит своим другом и очень беспокоится за него.

Напомним, что после новости об операции поклонники написали артисту множество теплых слов. Леонид Агутин поблагодарил их за заботу и переживания, сообщая, что находится дома и продолжает медицинское наблюдение. Певец обратился к фанатам, заверив, что его состояние временное, и пообещал вернуться к своей деятельности как можно скорее.

Ранее мы писали о том, что после операции Агутин будет всю жизнь принимать разжижающие кровь препараты.