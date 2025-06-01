Записка с надписью на армянском языке: Валя Карнавал похвасталась новым подарком от тайного возлюбленного

Блогер Валя Карнавал не раскрывает подробности своей личной жизни. Девушка лишь иногда подогревает интерес к ней, публикую подарки от тайного возлюбленного. В очередной раз инфлюенсер показала корзину цветов и послание на армянском языке.

Карнавал подозревают в романе с бизнесменом Эвояном Аргишти. Молодые люди появляются в одних и тех же местах, хотя совместные фотографии до сих пор не выкладывали.

Судя по соцсетям Вали, новый избранник балует ее цветами и вниманием. Сегодня на странице блогера появилась фото, на которое попала корзина цветов и записка с признанием в любви на армянском языке.

Некоторые пользователи считают, что девушка даже успела обручиться с бизнесменом. Недавно она выложила несколько фотографий с кольцом на безымянном пальце.

Ранее Валя показала, какой браслет ей подарил тайный поклонник. Ювелирное украшение стоит порядка двух миллионов рублей.