НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 июня 2025, 18:22
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Записка с надписью на армянском языке: Валя Карнавал похвасталась новым подарком от тайного возлюбленного

Валя Карнавал показала огромную корзину цветов и признание в любви на армянском.
Записка с надписью на армянском языке: Валя Карнавал похвасталась новым подарком от тайного возлюбленного

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Валя Карнавал не раскрывает подробности своей личной жизни. Девушка лишь иногда подогревает интерес к ней, публикую подарки от тайного возлюбленного. В очередной раз инфлюенсер показала корзину цветов и послание на армянском языке.

Карнавал подозревают в романе с бизнесменом Эвояном Аргишти. Молодые люди появляются в одних и тех же местах, хотя совместные фотографии до сих пор не выкладывали.

Судя по соцсетям Вали, новый избранник балует ее цветами и вниманием. Сегодня на странице блогера появилась фото, на которое попала корзина цветов и записка с признанием в любви на армянском языке.

Некоторые пользователи считают, что девушка даже успела обручиться с бизнесменом. Недавно она выложила несколько фотографий с кольцом на безымянном пальце.

Ранее Валя показала, какой браслет ей подарил тайный поклонник. Ювелирное украшение стоит порядка двух миллионов рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Валя Карнавал
отношения
подарки