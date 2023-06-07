Записала видео: Лариса Долина сделала заявление после обвинений в использовании фотошопа

Популярная эстрадная певица и королева джаза, как ее называют поклонники, Лариса Долина прокомментировала обвинения в том, что она пользуется фотошопом. Многие подписчики артистки в соцсетях пишут, что 67-летняя звезда редактирует свои снимки, а в реальной жизни выглядит значительно хуже.

Исполнительница долгое время старалась не реагировать на негативные комментарии, позже она стала спорить с фанатами в Сети. А на днях записала видеобращение, где открыто заявила о том, что не редактирует свои фото. С певицей рядом позировал продюсер Борис Рубиновский.

«Мне сегодня какая-то женщина написала: «Вот вы выкладываете постоянно фотографии с Ларисой Александровной, и она там такая прямо невероятно красивая. Вы Долину-то живьем видели?» Они, наверное, подумали, что я фотошоп делаю», – цитирует мужчину Газета.Ru.

Продюсер добавил, что Лариса Александровна в реальной жизни выглядит так же, как на снимках. Он оценил внешние данные артистки и назвал ее «бомбической, настоящей и невероятной». Рубиновский заявил, что она выглядит на миллион процентов, а еще обладает прекрасным голосом.

Ранее пластический хирург Анастасия Любченко в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» оценила фото знаменитости и рассказала, какие операции могла сделать звезда. Эксперт сразу отметила, что по внешнему виду исполнительницы виден комплекс хирургических и косметологических вмешательств, но работа врачей выполнена гармонично. Ларисе Александровне удалось избежать частой проблемы, с которой сталкиваются не только отечественные звезды, но и зарубежные. Она не испортила свою внешность.