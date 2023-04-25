Даже кончик носа: хирург Любченко рассказала о пластических операциях Ларисы Долиной

Королева джаза Лариса Долина восхищает поклонников не только своим сильным голосом, но и моложавым видом. Многие считают, что 67-летняя артистка сейчас выглядит даже намного лучше, чем в молодости. Специалист клиники пластической хирургии «Шарм Голд» Анастасия Любченко в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» оценила фото знаменитости и рассказала, какие операции могла сделать звезда.

Эксперт сразу отметила, что по внешнему виду исполнительницы виден комплекс хирургических и косметологических вмешательств, но работа врачей выполнена гармонично. Ларисе Александровне удалось избежать частой проблемы, с которой сталкиваются не только отечественные звезды, но и зарубежные. Она не испортила свою внешность.