Даже кончик носа: хирург Любченко рассказала о пластических операциях Ларисы Долиной
Королева джаза Лариса Долина восхищает поклонников не только своим сильным голосом, но и моложавым видом. Многие считают, что 67-летняя артистка сейчас выглядит даже намного лучше, чем в молодости. Специалист клиники пластической хирургии «Шарм Голд» Анастасия Любченко в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» оценила фото знаменитости и рассказала, какие операции могла сделать звезда.
Эксперт сразу отметила, что по внешнему виду исполнительницы виден комплекс хирургических и косметологических вмешательств, но работа врачей выполнена гармонично. Ларисе Александровне удалось избежать частой проблемы, с которой сталкиваются не только отечественные звезды, но и зарубежные. Она не испортила свою внешность.
«Видна умеренная работа с качеством кожи, что достигается инъекционными косметологическими методиками, а именно постоянными курсами биоревитализации лица, шеи и области декольте, контурной пластикой лица препаратами на основе гиалуроновой кислоты в адекватных объемах, работа с препаратами на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция. У звезды можно предположить периодические инъекции ботулотоксина, но опять-таки в умеренных дозировках, ведь мимика певицы сохранна».
Анастасия Любченко
Пластический хирург
Специалист оценила фотографии знаменитости без макияжа и заметила выраженную пигментацию кожи лица, шеи и декольте. Она посоветовала Долиной пользоваться SPF защитой во время пребывания на солнце. А избавиться от пигментации можно с помощью аппаратных и лазерных методик в косметологии.
Сравнивая снимки теледивы в ранние годы и сейчас, Анастасия пришла к выводу, что Лариса Долина точно обращалась за помощью к хирургам. Была проведена не одна операция.
«Это круговая блефаропластика, так как у женщины отсутствуют выраженные избытки кожи и грыжи в области верхних и нижних век. У Долиной достаточно четкий овал лица, в следствие чего можно заподозрить СМАС лифтинг средней и нижней трети лица и шеи, можно также задуматься о выполненном эндоскопическом лобно-височном лифтинге, так как на некоторых фотографиях можно увидеть изменения позиции бровей. Возможно, были манипуляции с кончиком носа».
Анастасия Любченко
Пластический хирург
Пластический хирург убеждена, что все хирургические вмешательства пошли певице на пользу. По ее мнению, на комплекс по омоложению лица Лариса Александровна потратила от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а, возможно, и больше. В зарубежных клиниках ценник еще выше: вплоть до нескольких миллионов рублей.