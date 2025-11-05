«Записал меня в салон»: жена Дмитрия Тарасова назвала его лучшим мужем и отцом

Жена футболиста Дмитрия Тарасова назвала его лучшим мужем и отцом. Модель Анастасия Костенко рассказала, что он записал ее в салон красоты и сделал уколы детям. Она пообщалась с подписчиками в соцсетях.

Недавно спортсмен подвергся критике из-за высказывания в сторону супруги. Он отругал ее за то, что она поздно просыпается и много «ленится». Модель же пыталась все перевести в шутку и доказать мужу, что он не прав, ведь ей тяжело с четырьмя детьми. Младшему ребенку пары всего полтора года.

«Ты поздно встаешь. Надо вставать утром, заряжаться и идти. А так что спать…», - не унимался Тарасов.

После этого один из подписчиков Анастасии задал ей вопрос: «Ваш муж абьюзер и нарцисс?». Она ответила в соцсетях и опубликовала их общее фото. Модель поделилась, что Дмитрий многое делает для нее и детей.

«Судя по шуточкам, может показаться, что да. Но нет, он у меня лучший и знает ваши-наши боли, и умело на них тут «играет». Дима лучший муж и прекрасный отец. На этой неделе этот человек сделал два укола сыновьям. И всегда заботится обо мне. Если что-то не может – всегда найдет решение и выход. Например, когда не могла после операции мыть волосы, и у нас не очень удобно было это делать, записал меня в салон», – написала Костенко.

