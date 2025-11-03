«Женщина женщине враг»: Анастасию Костенко обвинили в болезни младшего сына

Жена футболиста Дмитрия Тарасова в последние дни переживает за здоровье младшего сына Ярослава, который слег с ротавирусной инфекцией. При этом Анастасии Костенко пришлось столкнуться еще и с критикой в соцсетях. В своем микроблоге модель пожаловалась на негативный комментарий одной подписчицы.

Ребенок Костенко и Тарасова сейчас находится в больнице. По словам девушки, болезнь у мальчика сопровождалась сильным обезвоживанием, поэтому семья срочно обратилась за медицинской помощью. Врачи оперативно стабилизировали состояние Ярослава, и сейчас он чувствует себя лучше.

Анастасия Костенко призналась, что впервые столкнулась с ротавирусом и поначалу не знала, как правильно помочь сыну. Однако вместо поддержки в комментариях она получила волну осуждения.

«Особенно меня добило, когда мы были в стационаре, я, как человек поколения Y, запилила фотку в статус мессенджеров. Мне прилетело сообщение из серии: «Все от питания. Папе и маме надо руки оторвать за то, что дают пить всякую бяку», — поделилась блогерша.

Многодетная мама уверяет, что следит за рационом сына и кормит его только полезными блюдами. Она отметила, что Ярослав питается чище всех в семье: пьет воду, компот из сухофруктов без сахара и детскую смесь. По мнению Костенко, хейтеры, которые осуждают чужих родителей, лишь самоутверждаются за их счет.

«Я просто в шоке, как матери можно такое написать и в чем прикол — топить за чистое питание и загрязнять при этом ментальность. Из добрых побуждений пишут иначе и, как минимум, предлагают помощь. Женщина женщине враг», — добавила модель.

Несмотря на критику, Костенко старается сохранять спокойствие и благодарит подписчиков, которые пожелали сыну скорейшего выздоровления.

