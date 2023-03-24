«Состояние на грани»: Костомаров агрессивно ведет себя после всех ампутаций

Стало известно о душевном состоянии фигуриста Романа Костомарова после всех ампутаций. Напомним, 23 марта сообщалось, что спортсмену отрезали пальцы на левой руке.

«Ведет себя, когда в сознании, порой агрессивно. Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани», - сказал источник в больнице.

По его словам, Костомаров «понимает, что с ним», и спортсмену «очень тяжело во всех отношениях».

Также источник сообщил, что пациенту дают много обезболивающих и успокаивающих медикаментов. При этом он кушает самостоятельно – не через трубку.

«Его кормит то супруга, которая находится постоянно рядом, либо медсестра», - поделился подробностями с сайтом mk.ru инсайдер.

Ранее мы писали, что Костомарову ампутировали пальцы на левой руке, которые начали чернеть. Не исключено, что придется ампутировать всю кисть – это может произойти в любое время.