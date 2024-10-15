«Хочу столько детей, сколько мне уготовано свыше»: Плаксина ответила на вопрос о пополнении в семье

Поклонники певицы Любови Успенской уже давно ждут, когда же их кумир будет нянчить внуков, так как сама артистка только и говорит об этом. Звезда шансона не скрывает — она хочет, чтобы ее единственная дочь забеременела. Однако сама Татьяна Плаксина не торопится пополнять семью. В интервью порталу «Страсти» она призналась — еще не время.

О личной жизни Татьяны известно немного. Ее несколько раз подозревали в романах, но пока ни одни отношения артистка не подтверждала. Плаксина поделилась, что мужчины действительно ухаживают за ней, но того единственного в ее жизни пока нет.

«Мне кажется, я просто еще не встретила своего человека. Я это не отношу к какому-то дефекту, у каждого свои часы, у всех это происходит в разное время. Я чувствую просто, что мой человек еще не пришел ко мне», - рассказала певица.

Успенская как-то делилась с журналистами, какого мужа хочет видеть рядом с дочерью. Но Татьяна дала понять, что выбор все равно за ней. И если мама избранника не примет, то она все равно будет с ним, так как считает — родитель не может не быть рад за счастье ребенка.

«Мне кажется, это странно, когда родитель не принимает выбор ребенка, потому что, если человек адекватный, любящий, честный, то почему родитель должен быть против? Это очень странно, если человек хорошо относится к твоему ребенку и нет никаких проблем страшных, то почему должен не нравиться человек, поэтому я бы так сказала», - поделилась Плаксина.

Так как возлюбленного у певицы еще нет, то и о детях Татьяна пока не думает. Несмотря на желание матери стать бабушкой, артистка не торопится и думает больше о карьере.

«Я хочу столько детей, сколько мне уготовано свыше, но пока что мне еще нужно подумать немножко о карьере, и дети — это не совсем сейчас», - рассказала исполнительница.

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