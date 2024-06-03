«Запихнула ногу»: звезде «Уральских пельменей» подкинули лезвие в обувь во время концерта
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Актриса Илана Юрьева заявила, что нашла в туфле лезвие и показала его в соцсетях. Звезда шоу «Уральские пельмени» испугалась и призналась, что не понимает, кто это мог сделать. Об этом она сообщила в личном микроблоге.
Знаменитость рассказала, что инцидент произошел с ней прямо перед выступлением.
«Я сейчас у себя в туфле нашла лезвие. Клянусь вам, вот оно. Можете себе представить? Порезала им палец. Я в шоке. Хорошо, что не плотно запихнула ногу. Жесть. Кто его мог подложить? В театре было такое, но у нас на шоу ни разу», — заявила девушка.
Илана сняла видео, на котором позировала в наряде и в очках, при полном макияже. В руках артистка держала то самое лезвие.
Напомним, что Юрьева после учебы в Санкт-Петербурге связала свою жизнь с популярным шоу. Но из-за образования в институте культуры, она чувствовала себя на сцене рядом с другими артистами неуверенно. По ее мнению, она сильно отличалась от юмористов, которые рядом с ней не играли, а жили шутками. Со временем она тоже научилась «проживать» сценки. Но для этого ей пришлось поработать над собой.
Актриса редко говорит о личной жизни, но недавно дала интервью, в котором призналась, что счастлива с мужем Дмитрием Дылдиным. В 2015 году у них родилась дочь Диана. Главным секретом крепких отношения девушка называет взаимоуважение между партнерами.
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