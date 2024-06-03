«Запихнула ногу»: звезде «Уральских пельменей» подкинули лезвие в обувь во время концерта

Актриса Илана Юрьева заявила, что нашла в туфле лезвие и показала его в соцсетях. Звезда шоу «Уральские пельмени» испугалась и призналась, что не понимает, кто это мог сделать. Об этом она сообщила в личном микроблоге.

Знаменитость рассказала, что инцидент произошел с ней прямо перед выступлением.

«Я сейчас у себя в туфле нашла лезвие. Клянусь вам, вот оно. Можете себе представить? Порезала им палец. Я в шоке. Хорошо, что не плотно запихнула ногу. Жесть. Кто его мог подложить? В театре было такое, но у нас на шоу ни разу», — заявила девушка.